Российский суд запретил Google вести разбирательство в Калифорнии Арбитражный...

Российский суд запретил Google вести разбирательство в КалифорнииАрбитражный суд Москвы вынес запрет Google Ireland Limited на ограничение права конкурсного управляющего российского ООО «Гугл» оспаривать сделку с Google Ireland Limited в рамках банкротства российского филиала.
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