Мартинес, Лунин, Доннарумма, Эдерсон, Райя, Симон, Меньян – претенденты на приз The Best от ФИФА вратарю года

На награду претендуют Андрей Лунин («Реал»), Давид Райя («Арсенал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан»), Унаи Симон («Атлетик»).
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