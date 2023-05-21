Туляка оштрафовали на 100 тысяч рублей за уклонение от воинской службы

Веневский районный суд признал виновным туляка уклонении от воинской службы. Житель Венева проигнорировал две повестки о явке в военный комиссариат: для прохождения медицинского освидетельствования и для уточнения документов воинского учета.
Веневский районный суд признал виновным туляка уклонении от воинской службы. Житель Венева проигнорировал две повестки о явке в военный комиссариат: для прохождения медицинского освидетельствования и для уточнения документов воинского учета.
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