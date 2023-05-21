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Туляка оштрафовали на 100 тысяч рублей за уклонение от воинской службы

Туляка оштрафовали на 100 тысяч рублей за уклонение от воинской службы

Веневский районный суд признал виновным туляка уклонении от воинской службы. Житель Венева проигнорировал две повестки о явке в военный комиссариат: для прохождения медицинского освидетельствования и для уточнения документов воинского учета.

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