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Politico: США могут передать Киеву тактические бомбы JSOW для применения с F-16

Politico: США могут передать Киеву тактические бомбы JSOW для применения с F-16

REUTERS/Ann Wang Чиновники Вашингтона рассматривают возможность передачи Киеву боеприпасы JSOW (Joint Standoff Weapon) – планируемых управляемых авиационных бомб, которые, в том числе, могут быть оснащены ракетным двигателем.

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