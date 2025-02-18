Медведев назвал атаку ВСУ на КТК ударом «бешеного животного» по Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил атаку беспилотников Украины на насосно-перекачивающую станцию под Армавиром Краснодарского края, обеспечивающую транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума, словами «бешеное животное укусило хозяина».
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