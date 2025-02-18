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Медведев назвал атаку ВСУ на КТК ударом «бешеного животного» по Трампу

Медведев назвал атаку ВСУ на КТК ударом «бешеного животного» по Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил атаку беспилотников Украины на насосно-перекачивающую станцию под Армавиром Краснодарского края, обеспечивающую транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума, словами «бешеное животное укусило хозяина».

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