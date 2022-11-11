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«Сент-Луис» прервал серию из 8 поражений подряд, обыграв «Сан-Хосе». Бучневич набрал 0+2 – первые очки за 5 игр

«Сент-Луис» прервал серию из 8 поражений подряд, обыграв «Сан-Хосе». Бучневич набрал 0+2 – первые очки за 5 игр

«Сент-Луис» прервал серию из 8 поражений подряд, обыграв «Сан-Хосе» (5:3). «Блюзмены» ранее установили антирекорд клуба, проиграв 8 матчей подряд в основное время.

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