Сотни машин с женщинами и детьми: мигранты из Таджикистана жалуются, что их не пускают в Россию

лл лина любимцева Еси бы дойная корова... А то ПРИТОН для черт его знает кого... преступники едут, насильники, наркодилеры... Прутся свободно в Россию, кому не лень. ПРОХОДНОЙ ДВОР, ЧТО ЛИ?!! во что Россию превратили?!!

Галина Черныш Мне сын сказал,что в 23 году РФ потратила на детей мигрантов 1,7 триллионов рублей,это выплаты детям безработных и мигрантов,вот такие дела.