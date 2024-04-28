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Сотни машин с женщинами и детьми: мигранты из Таджикистана жалуются, что их не пускают в Россию

Сотни машин с женщинами и детьми: мигранты из Таджикистана жалуются, что их не пускают в Россию

На границе Таджикистана настоящий ажиотаж. Сотни автомобилей, в которых мигранты везут свои семьи к сытой жизни в России застряли в нейтральной зоне.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Еси бы дойная корова... А то ПРИТОН для черт его знает кого... преступники едут, насильники, наркодилеры... Прутся свободно в Россию, кому не лень. ПРОХОДНОЙ ДВОР, ЧТО ЛИ?!! во что Россию превратили?!!
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8 час.
Галина Черныш
Мне сын сказал,что в 23 году РФ потратила на детей мигрантов 1,7 триллионов рублей,это выплаты детям безработных и мигрантов,вот такие дела.
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8 час.
Владимир Терентьев
Мигранты - это второй фронт, пятая колонна с либералами - третий, коррупция чиновничьего аппарата и измена в высших эшелонах власти (Иванов) - -  четвертый.   Четыре фронта нам не потянуть.
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6 час.

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