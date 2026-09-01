На ВЭФ прошло торжественное открытие "Улицы Дальнего Востока"

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" состоялась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент ТАСС.
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