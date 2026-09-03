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Пятый канал

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Радио «Судного дня» передало второе сообщение за день

Радио «Судного дня» передало второе сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», передала второе за день кодовое сообщение в эфире.

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