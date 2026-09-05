Ульяновские десантники уничтожили военнослужащих и технику ВСУ в районе Орехова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бойцы Ульяновского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" из засад уничтожили живую силу и технику ВСУ на подступах к Орехову.
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