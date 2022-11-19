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Самоделкина заявила максимально сложный контент на короткую программу Гран-при в Самаре, Трусова – без тройного акселя

Фигуристка Софья Самоделкина заявила максимально сложный контент в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.

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