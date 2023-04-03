МОЯ СТРАНА

6 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Есть ответ этому Михаэлю Кречмеру, ему необходимо срочно пройти по указанному на иллюстрации направлению, и это не за..."Срочно чините ва...
  • Ингерман Ланская
    трёп ни о чёмВ российском судо...
  • Светлана Шумилина
    А то без такого спеца как ты никто не думает.Значительные поте...

AP: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти может обострить отношения США и Саудовской Аравии

AP: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти может обострить отношения США и Саудовской Аравии

pxhere.com Решение участников соглашения ОПЕК+ снизить уровень добычи нефти может обернуться ростом инфляции и стоимости топлива в Соединенных Штатах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх