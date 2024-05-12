Комитет Госдумы единогласно поддержал назначение Старовойта министром транспорта

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласным решением поддержал кандидатуру Романа Старовойта, в настоящее время являющегося губернаторов Курской области, на пост главы Минтранса.
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