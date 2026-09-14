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Царьград

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SkyNet оставил тысячи пользователей без интернета на 8 часов

SkyNet оставил тысячи пользователей без интернета на 8 часов

SkyNet столкнулся с масштабным технологическим сбоем, оставив тысячи пользователей в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном округе без интернета более чем на восемь часов.

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