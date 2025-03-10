В Китае обсудили особенности внедрения отраслевого ИИ в финансовом секторе

Искусственный интеллект будет развиваться по дифференцированным моделям, а финансовый сектор станет центром раннего внедрения отраслевого ИИ, обсудили китайские эксперты в ходе финансового салона Lujiazui в Шанхае, сообщает 10 марта издание Yicai.
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