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В Китае обсудили особенности внедрения отраслевого ИИ в финансовом секторе

В Китае обсудили особенности внедрения отраслевого ИИ в финансовом секторе

Искусственный интеллект будет развиваться по дифференцированным моделям, а финансовый сектор станет центром раннего внедрения отраслевого ИИ, обсудили китайские эксперты в ходе финансового салона Lujiazui в Шанхае, сообщает 10 марта издание Yicai.

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