В Екатеринбурге планируют построить новую трамвайную линию за 15 млрд рублей

В Екатеринбурге планируют построить новую трамвайную линию протяженностью 14,2 километра за 15 миллиардов рублей, соединяющую Ботанику и НовокольцовскийВ Екатеринбурге планируют построить новую трамвайную линию протяженностью 14,2 километра за 15 миллиардов рублей, соединяющую Ботанику и Новокольцовский Инфраструктурный проект включает в себя 22 остановки и современное депо для обслуживания подвижного состава.