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В Екатеринбурге планируют построить новую трамвайную линию за 15 млрд рублей

В Екатеринбурге планируют построить новую трамвайную линию за 15 млрд рублей

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