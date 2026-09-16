У Аленичева есть мысли вернуться в «Спартак» после «Арсенала»: «Говорю об этом откровенно. Нужно замахнуться на выход в РПЛ»

Дмитрий Аленичев , возглавивший тульский « Арсенал », рассказал о желании вернуться в «Спартак». – Получается интересное совпадение: летом и в начале осени случилось не только возвращение Аленичева в «Арсенал», но и камбэк Жозе Моуринью, человека, с которым вас многое связывает, в топ-клуб «Реал».