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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Аленичева есть мысли вернуться в «Спартак» после «Арсенала»: «Говорю об этом откровенно. Нужно замахнуться на выход в РПЛ»

Дмитрий Аленичев , возглавивший тульский « Арсенал », рассказал о желании вернуться в «Спартак». – Получается интересное совпадение: летом и в начале осени случилось не только возвращение Аленичева в «Арсенал», но и камбэк Жозе Моуринью, человека, с которым вас многое связывает, в топ-клуб «Реал».

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