В Оренбурге возбудили дело в отношении петербургского поставщика питания в детсады

По результатам проверки прокуратура города выявила множество нарушений. Прокуратура Оренбурга возбудила административное дело в отношении гендиректора петербургского поставщика продукции в детсады ООО «Комбинат питания № 1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии