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  • Николай Данилов
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Американский наемник рассказал, какими технологиями Россия уничтожает ВСУ

Американский наемник рассказал, какими технологиями Россия уничтожает ВСУ

ВАШИНГТОН, 22 февраля, ФедералПресс. Российская армия наносит интенсивные удары по ВСУ беспилотниками, что создает серьезные проблемы украинским военным, заявил американский наемник Мэтт Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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