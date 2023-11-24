Более 90% коттеджей в Ленобласти забронированы на Новый год: остались варианты по 500 тыс.

При этом в этом году значительно увеличилось количество объявлений о сдаче домов. Загородные дома на новогоднюю ночь забронировать уже почти невозможно — осталось меньше 10% свободных мест, при этом цены только растут.
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