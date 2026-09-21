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Мировое обозрение

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Запад и казаки: почему нищая Украина будет воевать до последнего

Запад и казаки: почему нищая Украина будет воевать до последнего

Владимир Зеленский заявляет, что Украине не хватает 27,5 миллиарда евро на военные расходы. Депутат Верховной рады София Федына называет еще более внушительную цифру — 29 миллиардов евро дыры в госказне до конца года.

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