⛪️ Торжественная литургия проходит в Свято-Владимирском кафедральном соборе на территории Херсонеса Таврического Служба приурочена ко Дню памяти крещения святого князя Владимира с дружиной.
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⛪️ Торжественная литургия проходит в Свято-Владимирском кафедральном соборе на территории Херсонеса Таврического Служба приурочена ко Дню памяти крещения святого князя Владимира с дружиной.