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В Беларуси готовятся ввести налоги на роскошь и сверхприбыли. А готов ли пойти на подобный шаг Путин?

В Беларуси готовятся ввести налоги на роскошь и сверхприбыли. А готов ли пойти на подобный шаг Путин?

Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Россия, если исходить из нашей собственной Конституции – это социальное государство.

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Комментарии
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Александр Глущенко
А , что такое &quot;роскошь&quot;? Автомобиль роскошь? Серьги роскошь ? Загородный домишко роскошь? А хорошая , норковая шубка ?  И откуда возьмется &quot;роскошь&quot; в бедной стране ?  Сверхдоходы ... Реально их могут получать только крупные предприниматели , а таких там только ОДИН..А с себя он налогов не возьмёт.. Ни с парка люксовых автомобилей , ни с самолёта .. Короче опять будут виноваты ВСЕ , кроме олигарха , одного единственного , больше белорусам не потянуть .Поскольку казна пуста , то роскошью может оказаться всё , что угодно , вплоть до молока выше 1% жирности , конфеты из настоящего шоколада , без пальмового масла  и т.далее , трудно даже предположить , что это будет.
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7 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
не утрируй!
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5 час.
Александр Глущенко
Так я и не утрирую.. Если знаешь , то скажи , что есть роскошь в белоруссии ?
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4 час.

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