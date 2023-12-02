В Беларуси готовятся ввести налоги на роскошь и сверхприбыли. А готов ли пойти на подобный шаг Путин?

Александр Глущенко

А , что такое "роскошь"? Автомобиль роскошь? Серьги роскошь ? Загородный домишко роскошь? А хорошая , норковая шубка ? И откуда возьмется "роскошь" в бедной стране ? Сверхдоходы ... Реально их могут получать только крупные предприниматели , а таких там только ОДИН..А с себя он налогов не возьмёт.. Ни с парка люксовых автомобилей , ни с самолёта .. Короче опять будут виноваты ВСЕ , кроме олигарха , одного единственного , больше белорусам не потянуть .Поскольку казна пуста , то роскошью может оказаться всё , что угодно , вплоть до молока выше 1% жирности , конфеты из настоящего шоколада , без пальмового масла и т.далее , трудно даже предположить , что это будет.