Пойдут по примеру динозавров – Илон Маск допустил вымирание человечества Евгения КомароваАктивно выступающий за Дональда Трампа Илон Маск на недавнем мероприятии в поддержку республиканского кандидата вновь поднял вопрос о рисках для человечества.
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