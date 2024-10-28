Пойдут по примеру динозавров – Илон Маск допустил вымирание человечества Евгения КомароваАктивно выступающий за Дональда Трампа Илон Маск на недавнем мероприятии в поддержку республиканского кандидата вновь поднял вопрос о рисках для человечества.