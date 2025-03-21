Apple внесет значимые изменения в будущую линейку iPhone 17: сверхтонкий размер, го...

Apple внесет значимые изменения в будущую линейку iPhone 17: сверхтонкий размер, горизонтальная панель камер и другоеХодят слухи, что грядущая линейка iPhone 17 от Apple будет включать значительные изменения в дизайне, такие как более тонкий iPhone 17 Air, заменяющий iPhone Plus, с дисплеем 120 Гц и зарядкой USB-C.