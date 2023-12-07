AMD представила ускорители Instinct MI300 и процессоры Ryzen 8040. Все ради ИИ и превосхо...

AMD представила ускорители Instinct MI300 и процессоры Ryzen 8040. Все ради ИИ и превосходства над конкурентамиКомпания AMD представила ускорители MI300X и MI300A, а также мобильные процессоры Ryzen 8000, которые являются рефрешами уже существующих Ryzen 7000, но с увеличенной производительностью при работе с искусственным интеллектом.
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