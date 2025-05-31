Пожар начался в леспромхозе в Великом Устюге

vk.com/igorbykov35/Игорь Быков На территории ООО "Новаторский леспромхоз" 31 мая начался пожар. Об этом на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" написал временно исполняющий обязанности главы Великоустюгского муниципального округа Игорь Быков.