Пожар начался в леспромхозе в Великом Устюге

vk.com/igorbykov35/Игорь Быков На территории ООО "Новаторский леспромхоз" 31 мая начался пожар. Об этом на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" написал временно исполняющий обязанности главы Великоустюгского муниципального округа Игорь Быков.
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