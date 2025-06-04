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Царьград

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Запад поддерживает теракты ВСУ: журналист Ансалоне о последствиях

Запад поддерживает теракты ВСУ: журналист Ансалоне о последствиях

Американский журналист Кайл Ансалоне заявил, что Запад оправдывает атаки ВСУ на Россию, что может привести к ядерному конфликту.

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