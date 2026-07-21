"Станут целями для мощной атаки": в Иране выступили с предупреждением для США

Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» выступил с заявлением, в котором предупредил, что в случае нанесения Соединёнными Штатами ударов по ядерным объектам Ирана Тегеран атакует все «интересы» Вашингтона и его союзников в регионе.