"Станут целями для мощной атаки": в Иране выступили с предупреждением для США

Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» выступил с заявлением, в котором предупредил, что в случае нанесения Соединёнными Штатами ударов по ядерным объектам Ирана Тегеран атакует все «интересы» Вашингтона и его союзников в регионе.
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