«Всегда есть ошибки»: порнорежиссер призвала показывать более реалистичный секс

Современные зрители стремятся к реалистичным, инклюзивным эротическим фильмам, они хотят историй, в центре которых находятся персонажи, с которыми они могут себя ассоциировать, с достоверным изображением интимных отношений, считает шведский режиссер фильмов для взрослых Эрика Люст .