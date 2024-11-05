«Всегда есть ошибки»: порнорежиссер призвала показывать более реалистичный секс

Современные зрители стремятся к реалистичным, инклюзивным эротическим фильмам, они хотят историй, в центре которых находятся персонажи, с которыми они могут себя ассоциировать, с достоверным изображением интимных отношений, считает шведский режиссер фильмов для взрослых Эрика Люст .
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