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Пятый канал

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Кладбище в пять ярусов: на маршруте нового канала во Франции нашли 546 могил

Кладбище в пять ярусов: на маршруте нового канала во Франции нашли 546 могил

На участке Боран-ле-Нуайон во Франции, где планируется строительство канала Сена — Северная Европа, археологи обнаружили как минимум 546 средневековых могил.

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