Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

В Архангельске подвели промежуточные итоги месячника безопасности на водных объектах

В Архангельске подвели промежуточные итоги месячника безопасности на водных объектах

Заседание организационного комитета прошло в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты В профилактической работе задействованы сразу несколько ведомств: сотрудники МЧС, полиции, представители муниципальных администраций и спасательных служб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии