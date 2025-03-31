Reuters: Трамп введет вторичные пошлины против Ирана

REUTERS/Evelyn Hockstein Американский лидер Дональд Трамп сообщил о планах ввести вторичные торговые пошлины против Ирана, если Тегеран не придет к соглашению с США по вопросу ядерного оружия, сообщает агентство Reuters.
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