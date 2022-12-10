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Фриц о выходе в финал в Саудовской Аравии: «Когда я приезжаю на турнир – выставочный или ATP, – я постараюсь его выиграть»

Тэйлор Фриц прокомментировал выход в финал выставочного турнира в Саудовской Аравии. Он обыграл Кэмерона Норри (7:6(4), 4:6, 10-6) и теперь встретится с Даниилом Медведевым.

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