БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Окунев
    Очередной финансовый гений?ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Олег Тимофеев
    Все эти игры в конец света наводят зевоту. Набиулина все равно рубль валить будет.ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • татьяна кирк
    Почему не конфискуют в пользу государства  всё движимое и недвижимое имущество этих уехавших  мразей -  ин.агентов ? ...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...

Русский ответ дельцам из WADA: Денег у вас нет, но вы держитесь

Русский ответ дельцам из WADA: Денег у вас нет, но вы держитесь

Россия и Беларусь решили наказать главных рейдеров и «серых кардиналов» мирового спорта Дмитрий Светлов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Итак, шахматный и хоккейный опыт противостояния россиян с мировыми спортивными структурами, получает продолжение на более высоком уровне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КузнецовВВ
угу. то что в этом году Россия уже перечислила на счета ВАДА 273 млн. рублей это уже не считается? автор об этом не знал, или сознательно умолчал?
Ответить
20 час.
КК
Катя Котова
Да,  и это практически 2,84 млн долларов. То есть почти в 2,5 раза больше, чем ежегодный взнос.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх