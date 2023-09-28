Русский ответ дельцам из WADA: Денег у вас нет, но вы держитесь

Россия и Беларусь решили наказать главных рейдеров и «серых кардиналов» мирового спорта Дмитрий Светлов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Итак, шахматный и хоккейный опыт противостояния россиян с мировыми спортивными структурами, получает продолжение на более высоком уровне.
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