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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России ожидается рост заболеваемости коронавирусом

В России ожидается рост заболеваемости коронавирусом

В Роспотребнадзоре отметили, что COVID стал сезонным заболеванием Осенью ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом, но пока нет оснований опасаться за здоровье россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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