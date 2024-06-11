В России ожидается рост заболеваемости коронавирусом

В Роспотребнадзоре отметили, что COVID стал сезонным заболеванием Осенью ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом, но пока нет оснований опасаться за здоровье россиян, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).