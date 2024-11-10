Массовые акции протеста в Испании после наводнений требуют отставки власти

Несколько сотен людей участвуют в митинге на центральной площади Мадрида, Пуэрта-дель-Соль, выражая требования об отставке председателя правительства и лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса.
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