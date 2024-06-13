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Центральная Азия и Организация тюркских государств: с пятерых по лукуму, Турции – рахат

Центральная Азия и Организация тюркских государств: с пятерых по лукуму, Турции – рахат

«С миру по нитке – голому рубаха», или Подводные камни «Тюркского мира» Накануне предстоящего в июле в азербайджанской Шуше неформального саммита Организации тюркских государств некоторые центральноазиатские СМИ впали в радостное возбуждение.

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