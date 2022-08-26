Кто и как относится в этом мире к Украине и украинцам

В общем-то, как Украина встретит свой 31-й День независимости, можно было понять по инициативе министра культуры Александра Ткаченко, который так хотел быть суперпатриотом, что придумал новый жест, предложенный в качестве символа украинской самостийности Фото: © соцсети За сумасшедшие бюджетные деньги он нанял кучу самых разнообразных дурачков и дурочек, так или иначе известных в нынешнем неонацистском украинском обществе, и они устроили флэшмоб: заворачивая безымянный палец вниз и прижимая его большим, выпячивали три остальных как «трезуб независимости».