Три кита на семи холмах. Вместо экономических реформ нам предлагают игру в считалочки

Валентин Катасонов: Все нацпроекты провалены, никто из чиновников ответственности за это не понёс Валентин Катасонов Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press Российская экономика движется по нисходящей траектории.
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Иными словами говоря, сегодня вместо реальной экономической стратегии, направленной на развитие страны, мы имеем непрерывное словоблудие на фоне как минимум деградации. Уместно прозвучало определение колониальной экономики. Трудно не согласиться