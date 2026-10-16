БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Три кита на семи холмах. Вместо экономических реформ нам предлагают игру в считалочки

Три кита на семи холмах. Вместо экономических реформ нам предлагают игру в считалочки

Валентин Катасонов: Все нацпроекты провалены, никто из чиновников ответственности за это не понёс Валентин Катасонов Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press Российская экономика движется по нисходящей траектории.

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Вадим Кузнецов

Иными словами говоря, сегодня вместо реальной экономической стратегии, направленной на развитие страны, мы имеем непрерывное словоблудие на фоне как минимум деградации. Уместно прозвучало определение колониальной экономики. Трудно не согласиться