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Расследование США по разделу 301 нарушает мировой торговый порядок

Расследование США по разделу 301 нарушает мировой торговый порядок

Министерство коммерции Китайской Народной Республики подвергло резкой критике недавнее решение Соединенных Штатов инициировать расследование в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года, направленное на так называемые «избыточные мощности».

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