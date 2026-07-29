Расследование США по разделу 301 нарушает мировой торговый порядок

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Министерство коммерции Китайской Народной Республики подвергло резкой критике недавнее решение Соединенных Штатов инициировать расследование в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года, направленное на так называемые «избыточные мощности».