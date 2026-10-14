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Марина Африкантова просит мужчин показать штамп в паспорте — а ухажер оказался женатым

Марина Африкантова просит мужчин показать штамп в паспорте — а ухажер оказался женатым

Марина Африкантова не скрывает: она хочет ребенка. Об этом звезда «ДОМа-2» говорит открыто и давно. Только жизнь пока идет по другому сценарию — сначала громкий развод с Романом Капаклы, потом роман с мужчиной, у которого, как выяснилось, была жена.

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