Марина Африкантова просит мужчин показать штамп в паспорте — а ухажер оказался женатым

Марина Африкантова не скрывает: она хочет ребенка. Об этом звезда «ДОМа-2» говорит открыто и давно. Только жизнь пока идет по другому сценарию — сначала громкий развод с Романом Капаклы, потом роман с мужчиной, у которого, как выяснилось, была жена.