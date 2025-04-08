В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми ИИ-помощниками

В киберпространстве набирает обороты новая и довольно изощрённая схема обмана: мошенники создают сайт или приложение, маскируясь под популярные ИИ-сервисы — чат-боты, голосовых помощников, переводчики или юридических консультантов на базе ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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