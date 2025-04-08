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В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми ИИ-помощниками

В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с фейковыми ИИ-помощниками

В киберпространстве набирает обороты новая и довольно изощрённая схема обмана: мошенники создают сайт или приложение, маскируясь под популярные ИИ-сервисы — чат-боты, голосовых помощников, переводчики или юридических консультантов на базе ИИ.

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