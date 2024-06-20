Руководитель академии в районе Северный получил государственную награду

Мэр Москвы Сергей Собянин провел награждение представителей Москомспорта. За заслуги в области физкультуры и спорта благодарностью президента России был отмечен директор академии современного пятиборья в районе Северный Анатолий Старостин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии