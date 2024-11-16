В Калуге на пешеходном переходе пострадала 59-летняя женщина

В Калуге на улице Маршала Жукова произошло ДТП: пострадала женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходуВ Калуге на улице Маршала Жукова произошло ДТП: пострадала женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу.
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