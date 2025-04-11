Это был самый маленький и самый массовый, а еще — самый тесный и неудобный авто в СССР

Как создавался бронеавтомобильНа вооружении Красной Армии к началу Великой Отечественной войны был только один легкий броневик – порядком устаревший БА‑20 середины 30‑х годов, имевший колесную формулу 4×2.
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