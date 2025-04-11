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За рулем

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Это был самый маленький и самый массовый, а еще — самый тесный и неудобный авто в СССР

Это был самый маленький и самый массовый, а еще — самый тесный и неудобный авто в СССР

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