Главный тренер ЦСКА Фёдоров – о поражении от СКА: «Результат на табло»

По его мнению, команда «пока не может разогнаться в плане победных игр». Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Фёдоров назвал «обидным» поражение от петербургского СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
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