С 25 октября ЮУЖД назначит новый поезд Челябинск – Аша, который будет отправляться в 17:25. Далее он проследует через Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Бердяуш, Сулею, Усть-Катав, Кропачево, Симскую, Миньяр и другие станции.
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