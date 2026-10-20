С 25 октября ЮУЖД назначит новый поезд Челябинск – Аша, который будет отправляться в 17:25. Далее он проследует через Чебаркуль, Миасс-1, Златоуст, Бердяуш, Сулею, Усть-Катав, Кропачево, Симскую, Миньяр и другие станции.