Медведев назвал героическим ремонт бронетехники на передовой

АРМАВИР, 17 апреля, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Армавир Краснодарского края лично ознакомился с процессами ремонта и модернизации бронетанковой техники.
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