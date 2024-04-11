Россия продолжает продавать нефть по ценам выше установленного Западом потолка, пишет Bloomberg. Издание сообщает, что нефть российской марки Urals отгружается из портов Балтийского и Черного морей, после чего следует в Индию и Китай, где продается по 75 долларов за баррель.